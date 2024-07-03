6 июля — белорусский праздник Купалье в парке «Останкино»

фото: РИА Новости/Максим Богодвид Посетителей ждут выступления фольклорных танцевальных и вокальных коллективов, театрализованное представление, демонстрация народных обычаев, выставки, фотозоны и мастер-классы.
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