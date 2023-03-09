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Виктория Сливко: «Довольна, что справилась со стрельбой. Давно на ноль не стреляла. Ходом тоже могу порадоваться»

Биатлонистка Виктория Сливко оценила выступление в спринте на Кубке Содружества. Спортсменка заняла второе место в спринте на этапе в Тюмени.

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