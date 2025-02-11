Вкусные, но для супа не годятся – выделяют яд: какие съедобные грибы не подходят для варки бульона Ольга БезродняяГрибы являются популярным ингредиентом многих блюд, но не все виды подходят для варки бульона, потому что навар превращают в яд.
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