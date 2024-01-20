Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Павловской гимназии стыдно быть русской? СК проводит проверку

Павловской гимназии стыдно быть русской? СК проводит проверку

Юрий Кот Следственный комитет возбудил уголовное дело, после обращения мамы двух учащихся Павловской гимназии в г.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Это не элитная школа, а антироссийский рассадник бесовщины. За подобные действия в отношении руководства и так называемых учителей надо возбуждать уголовные дела и как минимум гнать к чертям в руину или гейропу.
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2 час.
Alex Nемо
&quot;элитная&quot; школа? В моём понимании элитгая школа это та где учатся талантливые дети и преподают им не менее талантливые учителя.  В чём элитность данной конкретной школы, ну кроме стоимости обучения в ней?
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2 час.
ТХ
Татьяна Хуторская
Очень строго и обязательно показательно наказать директора школы. Министру образования поставить на вид, что такие вещи в его ведомстве недопустимы. Пусть чистит свои ряды пока не поздно. Этот случай уже не первый и все рядом с Москвой! Почему не принимает меры, не справляется? Тогда на выход. В нашей стране найдутся патриоты своей родины, которые наведут порядок. Такие мерзкие случаи не должны возмущать общество многократно. Меры должны приниматься немедленно и показательно, чтобы все знали, что это обществом порицается и считается недопустимым.
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2 час.

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