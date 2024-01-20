Павловской гимназии стыдно быть русской? СК проводит проверку

Это не элитная школа, а антироссийский рассадник бесовщины. За подобные действия в отношении руководства и так называемых учителей надо возбуждать уголовные дела и как минимум гнать к чертям в руину или гейропу.

"элитная" школа? В моём понимании элитгая школа это та где учатся талантливые дети и преподают им не менее талантливые учителя. В чём элитность данной конкретной школы, ну кроме стоимости обучения в ней?

ТХ

Татьяна Хуторская

Очень строго и обязательно показательно наказать директора школы. Министру образования поставить на вид, что такие вещи в его ведомстве недопустимы. Пусть чистит свои ряды пока не поздно. Этот случай уже не первый и все рядом с Москвой! Почему не принимает меры, не справляется? Тогда на выход. В нашей стране найдутся патриоты своей родины, которые наведут порядок. Такие мерзкие случаи не должны возмущать общество многократно. Меры должны приниматься немедленно и показательно, чтобы все знали, что это обществом порицается и считается недопустимым.