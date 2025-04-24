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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Силкин: «Зенит» поднадоел. Если уже «Спартак» за нас болеет, то «Динамо» обязано выигрывать или отнимать очки. «Краснодару» надо помогать»

Сергей Силкин: «Зенит» поднадоел. Если уже «Спартак» за нас болеет, то «Динамо» обязано выигрывать или отнимать очки. «Краснодару» надо помогать»

«С точки зрения чемпионства эта игра важнее для «Зенита», чем для «Динамо». Конечно, будем болеть за бело-голубых.

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