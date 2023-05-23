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Спикер конгресса США Маккарти заявил, что планирует ежедневно общаться с Джо Байденом о потолке госдолга

Спикер конгресса США Маккарти заявил, что планирует ежедневно общаться с Джо Байденом о потолке госдолга

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что уверен в заинтересованности президента США Джо Байдена найти решение с законодателями по вопросу повышения потолка американского госдолга.

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