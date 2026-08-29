Свердловчане платят деньги, чтобы самим почистить навоз и подоить корову: едут даже из ОАЭ

В Свердловской области набирает популярность агротуризм — единственный вид отдыха, где люди платят деньги за возможность поработать руками, а не за то, чтобы ничего не делать.
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