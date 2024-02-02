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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Konami отчиталась об успешном финансовом периоде благодаря запуску нескольких...

Konami отчиталась об успешном финансовом периоде благодаря запуску нескольких...

Konami отчиталась об успешном финансовом периоде благодаря запуску нескольких успешных игр для разных платформKonami опубликовала финансовый отчет за финансовый квартал, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, в котором подчеркивается рост доходов благодаря весьма успешным запускам.

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