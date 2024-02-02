Konami отчиталась об успешном финансовом периоде благодаря запуску нескольких успешных игр для разных платформKonami опубликовала финансовый отчет за финансовый квартал, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, в котором подчеркивается рост доходов благодаря весьма успешным запускам.
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