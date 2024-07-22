«Будем бить первыми, слово взяли генералы»: Российские генералы обращаются к Генштабу и всей стране: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, последние новости Украины сегодня, к утру 22.07.24 г.

«Полный котёл готов, в окружении сразу две бригады ВСУ»: ВС России взяли в кольцо большие силы врага в Нью-Йорке: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, на 21.07.24 г.