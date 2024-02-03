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20 «модных» вещей, которые вы не согласитесь надеть ни за какие деньги

20 «модных» вещей, которые вы не согласитесь надеть ни за какие деньги

Мода — довольно капризная дама. Сегодня она любит классику, строгие костюмы в приглушенных тонах и с прямыми линиями, а завтра — высмеивающий пафос гранж с его мятыми рубашками, кедами и творческим беспорядком на голове.

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