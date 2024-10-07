Цена нефти Brent снизилась до 77,8 долларов за баррель

Так, по состоянию на 8:14 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 77,79 долларов за баррель, что ниже уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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