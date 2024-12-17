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Ряпушка Варя и Налим Максим научат покупать товары и искать подработку

Ряпушка Варя и Налим Максим научат покупать товары и искать подработку

«Авито» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

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