"People Will Call Me A Monster. I Don't Care": People Are Getting Brutally Honest About Whether Or Not They Regret Their Decision To Have (Or Not Have) Children

"I love my son. He is the best thing that has ever happened to me in many ways. But if I could do it all over again, I really think I would have given him up for adoption.
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