Англо-саксы. Знакомые - незнакомые лица. 4 часть

Дом Виндзорский чрезвычайно богат и имеет прямой контроль над своим британским масонством с принцем Эдвардом Виндзором , герцогом Кентским, в качестве Великого Магистра Великой Ложи Англии UGLE , и принцем Майклом Виндзором Кентским, Великим Магистром Мастеров Масонской Метки .
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