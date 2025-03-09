СВО, негеройские истории. Позывной «Шекспир» — Ребята на передке в считанные дни стариками становятся, как я могу в стороне стоять?

«Я вполне доволен тем, что вижу, как вокруг нас мир меняется. Как все больше людей в храмах молятся за наших ребят, волонтерят, жертвуют от души» Андрей Захарченко Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Напротив меня сидит Максим Поляков — простой шиномонтажник из Коломны — и пьет пустой горячий кофе.