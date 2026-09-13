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test mazurok

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✅ В Крыму более 2,5 тысяч общественных наблюдателей будут работать на

✅ В Крыму более 2,5 тысяч общественных наблюдателей будут работать на предстоящих выборах Член Общественной палаты РФ, заместитель председателя ОП РК Владимир Резанов рассказал «Крым 24», что в Крыму идёт активная подготовка к выборам в Госдуму РФ и дополнительным выборам в Госсовет РК.

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