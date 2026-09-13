✅ В Крыму более 2,5 тысяч общественных наблюдателей будут работать на предстоящих выборах Член Общественной палаты РФ, заместитель председателя ОП РК Владимир Резанов рассказал «Крым 24», что в Крыму идёт активная подготовка к выборам в Госдуму РФ и дополнительным выборам в Госсовет РК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым