Глава МИД Ван И: Китай придерживается политического решения конфликта на Украине

Китайская Народная Республика выступает за политическое урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.
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