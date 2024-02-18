Глава МИД Ван И: Китай придерживается политического решения конфликта на Украине

Китайская Народная Республика выступает за политическое урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.