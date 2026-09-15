Губернатор Курска: в результате атаки ВСУ ранены двое мужчин

В результате атаки ВСУ на Курск пострадали двое мужчин, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Повреждены несколько автомобилей и административное здание, пострадали фасады и газовая труба в четырёх частных домах.
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