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Царьград

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Губернатор Курска: в результате атаки ВСУ ранены двое мужчин

Губернатор Курска: в результате атаки ВСУ ранены двое мужчин

В результате атаки ВСУ на Курск пострадали двое мужчин, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Повреждены несколько автомобилей и административное здание, пострадали фасады и газовая труба в четырёх частных домах.

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