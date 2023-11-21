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На вооружении ВСУ замечены датские танки Leopard 1A5

На вооружении ВСУ замечены датские танки Leopard 1A5

На днях в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены танки Leopard 1A5, ранее состоявшие на вооружении Дании.

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