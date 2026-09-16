Назван способ сжигать больше калорий во сне

Психиатр и врач-сомнолог Алекс Димитриу рассказал, что организм сжигает энергию даже во сне. По словам врача, в среднем во время сна человек сжигает около 40–55 калорий в час, однако показатель зависит от веса, уровня физической активности и базового обмена веществ.
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