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Русская весна

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На саммите с Путиным Зеленский собирался устроить скандал, подобный тому, что был в Белом Доме — Publico

На саммите с Путиным Зеленский собирался устроить скандал, подобный тому, что был в Белом Доме — Publico

На саммите с президентом России Владимиром Путиным главарь Киевского режима Зеленский собирался устроить скандал, подобный тому, что был в Белом Доме, пишет Publico.

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