SCMP: экспортеры из КНР пожаловались на изъятие товаров в России

Речь идет о грузах, которые следуют в страны Евросоюза. По информации South China Morning Post, проблема возникла после ужесточения Москвой запрета на транзит товаров двойного назначения, который действует до конца 2025 годаКитайские экспортеры жалуются на изъятие товаров в России.