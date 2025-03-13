SCMP: экспортеры из КНР пожаловались на изъятие товаров в России

Речь идет о грузах, которые следуют в страны Евросоюза. По информации South China Morning Post, проблема возникла после ужесточения Москвой запрета на транзит товаров двойного назначения, который действует до конца 2025 годаКитайские экспортеры жалуются на изъятие товаров в России.
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