Сводки СВО, 17 сентября, главное: ГрВ «Центр» прорвала оборону ВСУ между Дружковкой и Добропольем 1666-й день спецоперации.
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Два села в сводке Минобороны: что заявили о Харькове и Запорожье
Минобороны России заявило, что российские подразделения установили контроль над Малой Волчьей в Харьковской области и освободили Розовку в Запорожской области. Сообщение объединило продвижение на двух разных направлениях — северном и южном.
По данным ведомства, Малая Волчья перешла под контроль подразделений группировки войск «Север». Розовку, как утверждает Минобороны, освободила группировка «Восток», продвинувшаяся в глубину украинской обороны.
Для российской армии это означает расширение заявленного контроля сразу на двух участках боевых действий. Малая Волчья находится в Харьковской области, Розовка — в Запорожской; таким образом, в одной сводке ведомство зафиксировало изменения обстановки на направлениях, разделённых сотнями километров.
Минобороны опубликовало заявление 17 сентября в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.
США впервые признали наличие оружия на орбите
США впервые публично подтвердили, что располагают оружием на орбите. Об этом 14 сентября заявил министр ВВС США Трой Мейнк на конференции Air, Space and Cyber в Мэриленде. До сих пор Вашингтон говорил о необходимости защищать космическую инфраструктуру, но не признавал прямо, что соответствующие средства уже развернуты в космосе.
Мейнк назвал их «орбитальными средствами контроля космического пространства», способными защитить объединённые силы США от враждебных действий. Ни вид оружия, ни принцип его работы, ни сроки размещения чиновник не уточнил. По данным CNBC, речь точно не идёт о ракете наземного базирования, способной поразить спутник: система уже находится в космосе.
Именно эта неопределённость стала главным содержанием заявления. Как пишет Bloomberg, раскрытие информации породило множество версий о возможностях нового оружия, однако конкретных ответов американские военные не дали. Эксперты, опрошенные CNBC, допускают широкий диапазон средств — от обратимого радиоэлектронного воздействия до кинетического поражения. Подтверждать какую-либо из этих версий оснований пока нет.
Bloomberg связывает новую систему с усилиями США по противодействию спутниковым возможностям России и Китая. Вашингтон давно предупреждает, что соперники развивают средства для слежения за аппаратами на орбите, их подавления или уничтожения. Теперь США показали, что готовы отвечать не только наземными и наземно-космическими средствами, но и вооружением, уже размещённым над Землёй.
Ставка здесь высока: спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и передачу данных для армии. Оружие на орбите потенциально позволяет быстрее реагировать на угрозу таким аппаратам, но одновременно делает космос ещё одним непосредственным полем военного соперничества.
Само признание может стать сигналом сдерживания — предупреждением Москве и Пекину не вмешиваться в работу американских спутников. Однако оно же создаёт для России и Китая повод демонстрировать собственные возможности и обвинять Вашингтон в милитаризации космоса. Технические параметры американской системы остаются закрытыми, но публичный рубеж Пентагон уже перешёл: оружие в космосе перестало быть лишь предметом предположений.
Йеменский фронт вышел к морскому горлу
Быстрое продвижение хуситов вдоль западного побережья Йемена за последнюю неделю резко повысило цену нового витка войны: по данным The Guardian, в последние дни свои дома покинули не менее 100 тысяч человек. Бои пришли к Баб-эль-Мандебскому проливу — узкому морскому проходу между Красным морем и Аденским заливом, от которого зависит значительная часть торговли между Азией и Европой.
Как пишет издание, хуситы взяли под контроль порт Моха и несколько стратегических островов — Перим, Большой и Малый Ханиш. Пролив в этом месте сужается примерно до 32 километров. Через него проходит около 15% мировой морской торговли, поэтому борьба за йеменский берег немедленно стала проблемой не только для противников хуситов, но и для судоходных компаний и нефтяного рынка.
Совет Безопасности ООН 15 сентября провёл экстренное заседание из-за эскалации в Йемене и угроз морской безопасности. В ООН сообщили, что тысячи йеменцев уже пересекли Баб-эль-Мандеб, спасаясь в Джибути. Небезопасность на маршруте, предупредили структуры организации, способна нарушить как коммерческие, так и гуманитарные поставки.
The Guardian отмечает, что успех наступления осложняет раскол среди сил, противостоящих хуситам. Исследователь Chatham House Фареа аль-Муслими назвал происходящее самым существенным изменением территориального контроля в Йемене за многие годы. На этом фоне хуситы заявили об ударах ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии, включая атаку на нефтепровод восток—запад, который связывает районы добычи с экспортным терминалом Янбу на Красном море.
Этот маршрут особенно важен для Эр-Рияда: он позволяет вывозить нефть в обход Ормузского пролива. По данным The Guardian, трубопровод закрыли на ремонт после атаки. Если же Баб-эль-Мандеб окажется перекрыт для судов, танкерам придётся огибать Африку через мыс Доброй Надежды — такой путь дольше, дороже и создаёт дополнительное давление на поставки.
Но для самого Йемена борьба за морской коридор означает прежде всего новый гуманитарный удар. The Guardian приводит оценку ООН: за десятилетие войны в стране уже были перемещены около 4,5 млн человек, а гуманитарная помощь требуется более чем 18,2 млн жителей. Нынешнее наступление добавило к этой катастрофе ещё одну волну бегства — в тот момент, когда внимание внешних игроков всё чаще сосредоточено на нефти и проходе судов, а не на людях, оказавшихся между фронтами.
Немузыкальный «Рамштайн»: не густо, но и не пусто
Страны Запада на протяжении всего украинского конфликта не оставляют надежды на то, что руками Киева смогут нанести «стратегическое поражение» России. Поэтому ни о каком мире союзники киевского режима не думают, что продемонстрировала уже 36-я по счёту встреча так называемой контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая прошла 8 сентября.
Согласно объявленным результатам встречи, стало очевидно, что союзники Украины, много и громко заявляя о необходимости мира на украинской земле, в реальности не собираются отказываться от эскалации конфликта. При этом не последнюю роль в этом играет Польша, где власти страны пока решили не обращать внимания на изменения общественного мнения в отношении Киева и подтвердили продолжение военной помощи Зеленскому. В частности, по итогам встречи заместитель польского министра обороны Павел Залевский сообщил, что Варшава передаст Украине $50 млн в рамках пакета военной помощи, значительную часть этих средств планируется потратить на средства противовоздушной обороны (ПВО) и «поддержку в сфере беспилотников и боеприпасов».
Кроме того, критикующая Украину за недостаточные закупки своего вооружения Германия также заявила, что приняла решение передать боеприпасы и закупить беспилотники для Киева. Одновременно министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлин организует срочную поставку Киеву ракет-перехватчиков PAC-2 для систем Patriot из запасов Бундесвера, а также увеличит поставки ракет для F-16 — AIM-9 и боеприпасов для IRIS-T. При этом он призвал союзников проверить собственные запасы и осуществить аналогичные поставки Украине. Правда, этот призыв не возымел серьёзного воздействия на партнёров, так как оказалось, что свободных ракет у них попросту нет. Однако это не помешало союзникам Киева снова выделить сотни миллионов долларов на войну Украиной с Россией.
В частности, стало известно, что Великобритания выделит 100 млн фунтов стерлингов на закупку американских вооружений через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, программа, по которой европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине). Кроме того, до конца года Лондон планирует передать Киеву ещё 95 тысяч дронов и «десятки тысяч» артиллерийских снарядов повышенной дальности, закупленных на средства других государств.
Особенно «порадовали» Киев Нидерланды, которые пообещали внести $300 млн в проект «Линия дронов» и передать 300 ракет для борьбы с беспилотниками. Остальные же члены группы «Рамштайн» оказались менее щедрыми.
Так, Швеция объявила о пакете поддержки на сумму $28 млн, из которых $14 млн будут выделены на PURL, куда направит и свои $10 млн Литва. Испания даст лишь 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также передаст ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы (сколько – неизвестно). При этом Норвегия лишь подтвердила ранее объявленный взнос в размере $200 млн на закупку ракет для Patriot, а Эстония рассказала о продолжении военной поддержки Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.
Казалось бы, не густо, особенно если учесть, что в мире нынче напряжёнка с ракетами-перехватчиками, о чём пишут иностранные СМИ.
Вместе с тем и той помощи, о которой было заявлено на нынешней встрече, будет достаточно для того, чтобы Киев продолжал вести военные действия против России, отказываясь от любых мирных переговоров не на своих условиях. Причём это вполне устраивает НАТО, где видят в Украине лишь свой инструмент давления на Москву, а также возможность неплохо заработать на нынешнем конфликте. Судьба самой Украины и оставшихся в государстве-полигоне граждан никого не волнует – ни Киев, ни, тем более, других участником немузыкальной группы «Рамштайн».