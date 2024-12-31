Тульская служба новостей поздравляет читателей с Новым годом

Редакция Тульской службы новостей от всей души поздравляет своих читателей с Новым 2025 годом! В этом году было много новостей, которые нас радовали и пугали, удивляли и смешили, вдохновляли, дарили спокойствие, заставляли злиться и писать комментарии.