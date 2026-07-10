Сын сменил школу из-за травли, а дочь поет с Панайотовым: что происходит в семье Евгения Алдонина

Семья известного футболиста Евгения Алдонина переживает непростой период: пока его 19-летняя дочь Вера строит музыкальную карьеру и выступает с Александром Панайотовым, его девятилетнего сына Артема пришлось срочно перевести в другое учебное заведение из-за предвзятого отношения педагога.