Родители детей с диабетом жалуются на отсутствие «оригинального» инсулина

Родители детей с диабетом 1 типа записали видеообращение к главе Карелии. Датский препарат Новопарид, пропал в аптеках республики, его приходится заказывать в Санкт-Петербурге или Москве или вовсе заменять другими аналоговыми препаратами.
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