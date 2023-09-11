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Пашинян пошел ва-банк, но забыл про "козырь" Путина: никто не пустит Армению в НАТО

Пашинян пошел ва-банк, но забыл про "козырь" Путина: никто не пустит Армению в НАТО

Армения бурлит, Пашинян ликует, его цель – втащить страну в НАТО и поссорить с Россией – близится к завершению, но… Никогда не надо расслабляться, имея дело с Путиным! Тот туз в рукаве, который припас Владимир Владимирович – способен один побить целую НАТОвскую колоду карт! Но давайте обо всём по порядку… Армянские власти начинают уже открыто хватать, сажать и «прессовать» людей с пророссийскими взглядами, которые считают, что Москва и Ереван должны дружить.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Армяне, кончайте с Пашиняном!
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3 час.
лл
лина любимцева
Армения сейчас находится в  опасности!! КУДА СМОТРЯТ АРМЯНЕ?
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Дело не в Пашиняне а в том как легко пендосы облапошили хитрожопых армян.
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1 час.

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