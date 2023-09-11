Пашинян пошел ва-банк, но забыл про "козырь" Путина: никто не пустит Армению в НАТО

Армения бурлит, Пашинян ликует, его цель – втащить страну в НАТО и поссорить с Россией – близится к завершению, но… Никогда не надо расслабляться, имея дело с Путиным! Тот туз в рукаве, который припас Владимир Владимирович – способен один побить целую НАТОвскую колоду карт! Но давайте обо всём по порядку… Армянские власти начинают уже открыто хватать, сажать и «прессовать» людей с пророссийскими взглядами, которые считают, что Москва и Ереван должны дружить.