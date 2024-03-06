Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» 6+Режиссер — Александр Игудин. В фильме заняты SHAMAN, Николай Басков, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Алсу, Денис Клявер, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Сергей Бурунов, Сергей Мазаев, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов.
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