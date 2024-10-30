РЕН ТВ: педофил по переписке надругался над школьницей из Саранска

В Петербурге 11-летняя девочка пострадала от действий педофила. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По информации телеканала, мужчина начал переписываться с девочкой, находящейся в Саранске, в сентябре текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии