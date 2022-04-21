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Аллегри о том, почему Влахович вновь не забил «Фиорентине»: «Он не привык играть каждые 3 дня»

Массимилиано Аллегри высказался о том, почему Душан Влахович вновь не забил «Фиорентине». Главный тренер «Ювентуса» поделился мнением после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии (2:0, первая игра – 1:0).

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