ФТС: таможенники задержали гражданина с более чем 13 кг контрабандного золота

Псковские таможенники с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду золота на 90 миллионов рублей.В ФТС России сообщили, что 58-летний гражданин Германии попытался вывезти в автодоме золотые слитки высшей пробы весом 13 килограмм.
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