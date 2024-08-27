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ФТС: таможенники задержали гражданина с более чем 13 кг контрабандного золота

ФТС: таможенники задержали гражданина с более чем 13 кг контрабандного золота

Псковские таможенники с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду золота на 90 миллионов рублей.В ФТС России сообщили, что 58-летний гражданин Германии попытался вывезти в автодоме золотые слитки высшей пробы весом 13 килограмм.

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