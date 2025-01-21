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Без вины виноватый: кто такой дроппер и как случайно не стать им⁠⁠

Без вины виноватый: кто такой дроппер и как случайно не стать им⁠⁠

По разным данным, в дропперство вовлечены от 500 тысяч до 2 миллионов россиян. Причем многие даже не знают, что участвуют в мошеннических схемах.

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