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В Свердловской области будут судить женщину, которая пыталась зарезать третьего подряд любовника

В Свердловской области будут судить женщину, которая пыталась зарезать третьего подряд любовника

Обвиняемая уже дважды отбывала наказание за подобные преступления и провела за решёткой больше 12 летЖенщину, которая попыталась убить третьего подряд любовника, будут судить в городе Берёзовском Свердловской области.

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