В Свердловской области будут судить женщину, которая пыталась зарезать третьего подряд любовника

Обвиняемая уже дважды отбывала наказание за подобные преступления и провела за решёткой больше 12 летЖенщину, которая попыталась убить третьего подряд любовника, будут судить в городе Берёзовском Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии