Овечкин: «Я очень горжусь своими отношениями с Гретцки»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побеседовал с журналистами во время посещения Зала славы «Эдмонтона»Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побеседовал с журналистами во время посещения Зала славы «Эдмонтона», где ему предоставилась возможность примерить перчатки и подержать клюшку, которой в 1980-х годах пользовался Уэйн Гретцки.