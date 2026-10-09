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США ввели санкции против МУС после присуждения его судье Нобелевской премии мира

США ввели санкции против МУС после присуждения его судье Нобелевской премии мира

Вашингтон ввел санкции против всего Международного уголовного суда, запретив любые транзакции с этой организацией.

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