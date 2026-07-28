В Ираке задержали украинских террористов

В Ираке задержали украинских террористовСиловые структуры Ирака сообщили, что в стране задержаны лица связанные с украинскими спецслужбами, которые проводили операции под фальшивым флагом с целью подставить шиитские про-иранские группировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии