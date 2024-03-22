Расчет ЗРПК «Панцирь-С» показал поражение целей ВСУ в Запорожской области

https://tvzvezda.ru/news/2024322310-uacLZ.html?utm_referrer=. расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» уничтожил группу воздушных целей украинских националистов в Запорожской области.
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