Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет ЗРПК «Панцирь-С» показал поражение целей ВСУ в Запорожской области

Расчет ЗРПК «Панцирь-С» показал поражение целей ВСУ в Запорожской области

https://tvzvezda.ru/news/2024322310-uacLZ.html?utm_referrer=. расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» уничтожил группу воздушных целей украинских националистов в Запорожской области.

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