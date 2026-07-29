Адмирал Евменов: СВО коренным образом поменяла представления о войне на море

В Санкт-Петербурге, где в минувшее воскресение отмечали День военно-морского флота, на подходе ещё один морской праздник: принятие присяги теми, кто успешно сдал вступительные экзамены и зачислен в Военно-морскую академию им.
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