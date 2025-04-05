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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руслан Пименов: «По именам у «Крыльев» намного сильнее футболисты, чем у «Локомотива»

«Крылья Советов» занимают 11‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 22 играх. В прошлом туре самарцы обыграли «Локо» со счетом 5:1.

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