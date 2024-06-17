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Пушков: саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать коммюнике

Пушков: саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать коммюнике

Отказ 15 стран принимать финальную декларацию после участия в саммите по Украине в Швейцарии продемонстрировал, что они хотят урегулирования украинского конфликта, но оно не должно быть по навязанным условиям Запада.

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