Отказ 15 стран принимать финальную декларацию после участия в саммите по Украине в Швейцарии продемонстрировал, что они хотят урегулирования украинского конфликта, но оно не должно быть по навязанным условиям Запада.
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