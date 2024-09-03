Актер Юэль Киннаман, наконец, женился на Келли Гейл

Американский актер Юэль Киннаман, известный по фильмам «Немая ярость» и «Схватка с дьяволом», заключил брак со своей девушкой Келли Гейл, актрисой и моделью Victoria’s Secret, которую можно увидеть в таких проектах, как «Крушение» и «Уродина».