В Москве зарегистрировано рекордно низкое атмосферное давление

Во вторник, 26 декабря в Москве установлен суточный рекорд по низкому атмосферному давлению. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
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