Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза по Украине заявил, что со странами, которые не признают очевидного, невозможно серьёзно обсуждать украинский конфликт.
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