Поднакопились вопросы. Барнаульцы вновь жалуются на "безтерминальный" маршрут № 47

Иногда пассажиры идут на принцип и не платят за проезд, если водители не предоставляют им терминал Жители Барнаула продолжают писать жалобы на маршрут № 47, где водителям якобы выдали терминалы для оплаты проезда, но при этом, как отмечают люди, не получается оплатить проезд банковскими картами, сообщает "Барнаул 22" в своем Telegram-канале.