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Русская весна

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США и Европа не смогут поставлять оружие Украине и Израилю одновременно, — Пушков

США и Европа не смогут поставлять оружие Украине и Израилю одновременно, — Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал данные Foreign Policy о том, что в Европе не осталось боеприпасов для Израиля после продолжительной военной помощи Украине.

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