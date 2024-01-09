Угрожавшего российским военным стримера арестовали на десять суток

Суд в Екатеринбурге арестовал на десять суток местного стримера, который в прямом эфире публично оскорбил символику Вооруженных сил РФ и угрожал российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины.
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