Популярная в России телеведущая Ксения Собчак славится своим виртуозным умением выходить сухой из любой ситуации.
Хитрая Собчак нашла "способ" откосить от армии Израиля
Комментарии
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полиграф шариков
ну да, евреи это не национальность еврей это специальность
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6 час.
esaul
Не надоело перемывать косточки Ксюше? Делать больше нечего? Забыли навсегда, сама схлопнется..... Гамму чувств она никогда не вызывала, кроме одного - чувства брезгивости. К сожалению, пришлось запомнить, ибо из каждого утюга неслось ФИО, даже, если телевизора нет......
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6 час.
ГА
Геннадий Анисимов
Надоело до блевотины
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4 час.
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