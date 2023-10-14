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Свежие комментарии

  • Геннадий Анисимов
    Надоело до блевотиныХитрая Собчак наш...
  • esaul
    Не надоело перемывать косточки Ксюше? Делать больше нечего? Забыли навсегда, сама схлопнется..... Гамму чувств она ни...Хитрая Собчак наш...
  • полиграф шариков
    ну да, евреи это не национальность еврей это специальностьХитрая Собчак наш...

Хитрая Собчак нашла "способ" откосить от армии Израиля

Хитрая Собчак нашла "способ" откосить от армии Израиля

Популярная в России телеведущая Ксения Собчак славится своим виртуозным умением выходить сухой из любой ситуации.

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Комментарии
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полиграф шариков
ну да, евреи это не национальность еврей это специальность
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6 час.
esaul
Не надоело перемывать косточки Ксюше? Делать больше нечего? Забыли навсегда, сама схлопнется..... Гамму чувств она никогда не вызывала, кроме одного - чувства брезгивости. К сожалению, пришлось запомнить, ибо из каждого утюга неслось ФИО, даже, если телевизора нет......
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6 час.
ГА
Геннадий Анисимов
Надоело до блевотины
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4 час.

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