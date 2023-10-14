Хитрая Собчак нашла "способ" откосить от армии Израиля

ну да, евреи это не национальность еврей это специальность

esaul

Не надоело перемывать косточки Ксюше? Делать больше нечего? Забыли навсегда, сама схлопнется..... Гамму чувств она никогда не вызывала, кроме одного - чувства брезгивости. К сожалению, пришлось запомнить, ибо из каждого утюга неслось ФИО, даже, если телевизора нет......