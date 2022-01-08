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«Сочи» не будет соглашаться на перенос матча с ЦСКА. Армейцам должно быть засчитано техническое поражение (Алексей Шевченко)

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко прокомментировал решение КХЛ отменить матчи ЦСКА против СКА (9 января) и «Сочи» (11 января) из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

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