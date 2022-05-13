«Торонто» вновь отыгрался с 0:2, но уступил «Тампе» в овертайме – будет 7-й матч. «Лайтнинг» обыграли «Лифс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3 ОТ).
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