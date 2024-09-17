В кино — самый громкий хоррор осени «Субстанция» с Деми Мур. Почему его стоит увидеть?

В российский прокат выходит «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли — кровавая и веселая притча о молодости и красоте, которая шокировала каннскую публику и заработала на фестивале приз за лучший сценарий.
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